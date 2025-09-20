Newmoney AI (NEW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00594364$ 0.00594364 $ 0.00594364 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.08% Prisendring (7D) -2.72% Prisendring (7D) -2.72%

Newmoney AI (NEW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NEW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEW er $ 0.00594364, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEW endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.08% over 24 timer og -2.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Newmoney AI (NEW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K Opplagsforsyning 925.10M 925.10M 925.10M Total forsyning 999,953,496.585114 999,953,496.585114 999,953,496.585114

Nåværende markedsverdi på Newmoney AI er $ 7.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEW er 925.10M, med en total tilgang på 999953496.585114. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.71K.