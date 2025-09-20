Dagens Newmoney AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NEW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Newmoney AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NEW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Newmoney AI Pris (NEW)

1 NEW til USD livepris:

--
----
-2.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
USD
Newmoney AI (NEW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:53:13 (UTC+8)

Newmoney AI (NEW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00594364
$ 0.00594364$ 0.00594364

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.08%

-2.72%

-2.72%

Newmoney AI (NEW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NEW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEW er $ 0.00594364, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEW endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.08% over 24 timer og -2.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Newmoney AI (NEW) Markedsinformasjon

$ 7.13K
$ 7.13K$ 7.13K

--
----

$ 7.71K
$ 7.71K$ 7.71K

925.10M
925.10M 925.10M

999,953,496.585114
999,953,496.585114 999,953,496.585114

Nåværende markedsverdi på Newmoney AI er $ 7.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEW er 925.10M, med en total tilgang på 999953496.585114. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.71K.

Newmoney AI (NEW) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Newmoney AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Newmoney AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Newmoney AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Newmoney AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.08%
30 dager$ 0+24.91%
60 dager$ 0+14.12%
90 dager$ 0--

Hva er Newmoney AI (NEW)

Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Newmoney AI (NEW) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Newmoney AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Newmoney AI (NEW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Newmoney AI (NEW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Newmoney AI.

Sjekk Newmoney AIprisprognosen nå!

NEW til lokale valutaer

Newmoney AI (NEW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Newmoney AI (NEW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Newmoney AI (NEW)

Hvor mye er Newmoney AI (NEW) verdt i dag?
Live NEW prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEW til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Newmoney AI?
Markedsverdien for NEW er $ 7.13K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEW?
Den sirkulerende forsyningen av NEW er 925.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEW ?
NEW oppnådde en ATH-pris på 0.00594364 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEW?
NEW så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NEW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEW er -- USD.
Vil NEW gå høyere i år?
NEW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:53:13 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.