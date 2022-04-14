NEWERA (NEWERA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NEWERA (NEWERA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NEWERA (NEWERA) Informasjon NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. Offisiell nettside: https://neweraonsol.xyz/

NEWERA (NEWERA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NEWERA (NEWERA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.75K Total forsyning: $ 997.70M Sirkulerende forsyning: $ 997.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.75K All-time high: $ 0.00192322 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

NEWERA (NEWERA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NEWERA (NEWERA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEWERA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEWERA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEWERAs tokenomics, kan du utforske NEWERA tokenets livepris!

