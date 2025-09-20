NEWERA (NEWERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00192322$ 0.00192322 $ 0.00192322 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.67% Prisendring (1D) -1.30% Prisendring (7D) -0.91% Prisendring (7D) -0.91%

NEWERA (NEWERA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NEWERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEWERA er $ 0.00192322, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEWERA endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og -0.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NEWERA (NEWERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K Opplagsforsyning 997.70M 997.70M 997.70M Total forsyning 997,695,921.079509 997,695,921.079509 997,695,921.079509

Nåværende markedsverdi på NEWERA er $ 14.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEWERA er 997.70M, med en total tilgang på 997695921.079509. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.55K.