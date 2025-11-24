New York pris i dag

Sanntids New York (NYC) pris i dag er $ 0.00001036, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende NYC til USD konverteringssats er $ 0.00001036 per NYC.

New York rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,356.63, med en sirkulerende forsyning på 999.22M NYC. I løpet av de siste 24 timene NYC har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00017651, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001016.

Kortsiktig har NYC beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

New York (NYC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Opplagsforsyning 999.22M 999.22M 999.22M Total forsyning 999,216,736.783062 999,216,736.783062 999,216,736.783062

Nåværende markedsverdi på New York er $ 10.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NYC er 999.22M, med en total tilgang på 999216736.783062. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.36K.