New Truth Terminal (LORIA) tokenomics
New Truth Terminal (LORIA) Informasjon
$Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction.
$Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs.
This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin.
New Truth Terminal (LORIA) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for New Truth Terminal (LORIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
New Truth Terminal (LORIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak New Truth Terminal (LORIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet LORIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange LORIA tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår LORIAs tokenomics, kan du utforske LORIA tokenets livepris!
LORIA prisforutsigelse
Vil du vite hvor LORIA kan være på vei? Vår LORIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.