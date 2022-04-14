New Truth Terminal (LORIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i New Truth Terminal (LORIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

New Truth Terminal (LORIA) Informasjon $Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction. $Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs. This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin. Offisiell nettside: https://iamloria.fun/ Kjøp LORIA nå!

New Truth Terminal (LORIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for New Truth Terminal (LORIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.64K $ 47.64K $ 47.64K Total forsyning: $ 997.72M $ 997.72M $ 997.72M Sirkulerende forsyning: $ 997.72M $ 997.72M $ 997.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.64K $ 47.64K $ 47.64K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om New Truth Terminal (LORIA) pris

New Truth Terminal (LORIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak New Truth Terminal (LORIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LORIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LORIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LORIAs tokenomics, kan du utforske LORIA tokenets livepris!

LORIA prisforutsigelse Vil du vite hvor LORIA kan være på vei? Vår LORIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LORIA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!