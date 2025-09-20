New Truth Terminal (LORIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -2.32% Prisendring (7D) -12.02% Prisendring (7D) -12.02%

New Truth Terminal (LORIA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LORIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LORIA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LORIA endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -2.32% over 24 timer og -12.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

New Truth Terminal (LORIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.08K$ 51.08K $ 51.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.08K$ 51.08K $ 51.08K Opplagsforsyning 997.72M 997.72M 997.72M Total forsyning 997,721,579.773748 997,721,579.773748 997,721,579.773748

Nåværende markedsverdi på New Truth Terminal er $ 51.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LORIA er 997.72M, med en total tilgang på 997721579.773748. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.08K.