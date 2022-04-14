New Order (NEWO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i New Order (NEWO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

New Order (NEWO) Informasjon New Order was created with a goal to build a self-governing incubator positioned to assist DeFi innovation, through promoting new asset classes, chain independence and machine learning. Our community includes some of the most accomplished and respected DeFi and Web3 professionals and projects. We believe that the immense opportunities of decentralized finance can only be rendered through embracing collaboration, non-segregation and multi-chain at its base. Web3, as compared to the legacy internet of the present, is best utilized through collaboration and communal contribution as opposed to the oligopolistic domination witnessed today. This vision has yet to be widely developed in the blockchain space, and thus is largely bottlenecked by the lack of interoperability, and this is exactly why we are introducing New Order. New Order is an Ecosystem DAO that is built to operate as a launchpad for the most innovative Web3 financial products, tools and applications that contribute to the vision of creating a fully composable financial ecosystem embracing multi-chain DeFi at its core. The DAO will support early stage projects aligned with its vision of being chain-agnostic, focused on a plethora of innovative new-age asset classes including data-driven tokens, NFT's and more. The primary goal is to create an ecosystem that is not bottlenecked by limiting interoperability and allow liquidity to freely enter markets and foster growth in the biggest financial ecosystem in DeFi. Offisiell nettside: https://www.neworder.network/ Kjøp NEWO nå!

New Order (NEWO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for New Order (NEWO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 264.34K $ 264.34K $ 264.34K Total forsyning: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Sirkulerende forsyning: $ 169.70M $ 169.70M $ 169.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M All-time high: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 All-Time Low: $ 0.00138884 $ 0.00138884 $ 0.00138884 Nåværende pris: $ 0.00155772 $ 0.00155772 $ 0.00155772 Lær mer om New Order (NEWO) pris

New Order (NEWO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak New Order (NEWO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEWO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEWO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEWOs tokenomics, kan du utforske NEWO tokenets livepris!

NEWO prisforutsigelse Vil du vite hvor NEWO kan være på vei? Vår NEWO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEWO tokenets prisforutsigelse nå!

