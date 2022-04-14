New Doge (GNOCCHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i New Doge (GNOCCHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu's image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins. Offisiell nettside: https://www.gnocchimeme.com

New Doge (GNOCCHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for New Doge (GNOCCHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.07K $ 71.07K $ 71.07K Total forsyning: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Sirkulerende forsyning: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.07K $ 71.07K $ 71.07K All-time high: $ 0.00157926 $ 0.00157926 $ 0.00157926 All-Time Low: $ 0.00004858 $ 0.00004858 $ 0.00004858 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om New Doge (GNOCCHI) pris

New Doge (GNOCCHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak New Doge (GNOCCHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GNOCCHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GNOCCHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

GNOCCHI prisforutsigelse Vil du vite hvor GNOCCHI kan være på vei? Vår GNOCCHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

