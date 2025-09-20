New Doge (GNOCCHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00157926 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.18% Prisendring (7D) -1.98%

New Doge (GNOCCHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GNOCCHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNOCCHI er $ 0.00157926, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNOCCHI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og -1.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

New Doge (GNOCCHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 75.55K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 75.55K Opplagsforsyning 999.70M Total forsyning 999,702,827.443721

Nåværende markedsverdi på New Doge er $ 75.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNOCCHI er 999.70M, med en total tilgang på 999702827.443721. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.55K.