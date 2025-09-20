Dagens New Doge livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GNOCCHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GNOCCHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens New Doge livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GNOCCHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GNOCCHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

New Doge Logo

New Doge Pris (GNOCCHI)

Ikke oppført

1 GNOCCHI til USD livepris:

--
----
-0.10%1D
New Doge (GNOCCHI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:37:44 (UTC+8)

New Doge (GNOCCHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157926
$ 0.00157926$ 0.00157926

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.18%

-1.98%

-1.98%

New Doge (GNOCCHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GNOCCHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNOCCHI er $ 0.00157926, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNOCCHI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og -1.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

New Doge (GNOCCHI) Markedsinformasjon

$ 75.55K
$ 75.55K$ 75.55K

--
----

$ 75.55K
$ 75.55K$ 75.55K

999.70M
999.70M 999.70M

999,702,827.443721
999,702,827.443721 999,702,827.443721

Nåværende markedsverdi på New Doge er $ 75.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNOCCHI er 999.70M, med en total tilgang på 999702827.443721. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.55K.

New Doge (GNOCCHI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på New Doge til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på New Doge til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på New Doge til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på New Doge til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.18%
30 dager$ 0+24.26%
60 dager$ 0-27.04%
90 dager$ 0--

Hva er New Doge (GNOCCHI)

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins. 

New Doge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil New Doge (GNOCCHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine New Doge (GNOCCHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for New Doge.

Sjekk New Dogeprisprognosen nå!

GNOCCHI til lokale valutaer

New Doge (GNOCCHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak New Doge (GNOCCHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GNOCCHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om New Doge (GNOCCHI)

Hvor mye er New Doge (GNOCCHI) verdt i dag?
Live GNOCCHI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GNOCCHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GNOCCHI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for New Doge?
Markedsverdien for GNOCCHI er $ 75.55K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GNOCCHI?
Den sirkulerende forsyningen av GNOCCHI er 999.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGNOCCHI ?
GNOCCHI oppnådde en ATH-pris på 0.00157926 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GNOCCHI?
GNOCCHI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GNOCCHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GNOCCHI er -- USD.
Vil GNOCCHI gå høyere i år?
GNOCCHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GNOCCHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:37:44 (UTC+8)

New Doge (GNOCCHI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.