New Born Rhino (LAKKHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i New Born Rhino (LAKKHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

New Born Rhino (LAKKHI) Informasjon Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo's rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation. Offisiell nettside: https://lakkhisol.com/

New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for New Born Rhino (LAKKHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 120.26K $ 120.26K $ 120.26K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 120.26K $ 120.26K $ 120.26K All-time high: $ 0.0016444 $ 0.0016444 $ 0.0016444 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012026 $ 0.00012026 $ 0.00012026 Lær mer om New Born Rhino (LAKKHI) pris

New Born Rhino (LAKKHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak New Born Rhino (LAKKHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAKKHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAKKHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAKKHIs tokenomics, kan du utforske LAKKHI tokenets livepris!

LAKKHI prisforutsigelse Vil du vite hvor LAKKHI kan være på vei? Vår LAKKHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

