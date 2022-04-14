New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Informasjon "$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom. Offisiell nettside: https://haggis.vip/ Kjøp HAGGIS nå!

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.14K $ 44.14K $ 44.14K Total forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Sirkulerende forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.14K $ 44.14K $ 44.14K All-time high: $ 0.00715708 $ 0.00715708 $ 0.00715708 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) pris

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAGGIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAGGIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HAGGISs tokenomics, kan du utforske HAGGIS tokenets livepris!

HAGGIS prisforutsigelse Vil du vite hvor HAGGIS kan være på vei? Vår HAGGIS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HAGGIS tokenets prisforutsigelse nå!

