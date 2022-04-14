New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Informasjon The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders. Offisiell nettside: https://kirbyelephant.com/ Kjøp KIRBY nå!

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.01K $ 45.01K $ 45.01K Total forsyning: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M Sirkulerende forsyning: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.01K $ 45.01K $ 45.01K All-time high: $ 0.01773507 $ 0.01773507 $ 0.01773507 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) pris

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIRBY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIRBY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIRBYs tokenomics, kan du utforske KIRBY tokenets livepris!

KIRBY prisforutsigelse Vil du vite hvor KIRBY kan være på vei? Vår KIRBY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

