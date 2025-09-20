New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01773507$ 0.01773507 $ 0.01773507 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -1.91% Prisendring (7D) +0.94% Prisendring (7D) +0.94%

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KIRBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIRBY er $ 0.01773507, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIRBY endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -1.91% over 24 timer og +0.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.16K$ 45.16K $ 45.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.16K$ 45.16K $ 45.16K Opplagsforsyning 998.82M 998.82M 998.82M Total forsyning 998,821,369.219872 998,821,369.219872 998,821,369.219872

Nåværende markedsverdi på New Baby Elephant Houston Zoo er $ 45.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIRBY er 998.82M, med en total tilgang på 998821369.219872. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.16K.