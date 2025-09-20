Dagens New Baby Elephant Houston Zoo livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KIRBY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KIRBY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens New Baby Elephant Houston Zoo livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KIRBY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KIRBY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

New Baby Elephant Houston Zoo Logo

New Baby Elephant Houston Zoo Pris (KIRBY)

Ikke oppført

1 KIRBY til USD livepris:

--
----
-1.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:21:47 (UTC+8)

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01773507
$ 0.01773507$ 0.01773507

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-1.91%

+0.94%

+0.94%

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KIRBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIRBY er $ 0.01773507, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIRBY endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -1.91% over 24 timer og +0.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Markedsinformasjon

$ 45.16K
$ 45.16K$ 45.16K

--
----

$ 45.16K
$ 45.16K$ 45.16K

998.82M
998.82M 998.82M

998,821,369.219872
998,821,369.219872 998,821,369.219872

Nåværende markedsverdi på New Baby Elephant Houston Zoo er $ 45.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIRBY er 998.82M, med en total tilgang på 998821369.219872. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.16K.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på New Baby Elephant Houston Zoo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på New Baby Elephant Houston Zoo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på New Baby Elephant Houston Zoo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på New Baby Elephant Houston Zoo til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.91%
30 dager$ 0+31.56%
60 dager$ 0+0.99%
90 dager$ 0--

Hva er New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Ressurs

Offisiell nettside

New Baby Elephant Houston Zoo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for New Baby Elephant Houston Zoo.

Sjekk New Baby Elephant Houston Zooprisprognosen nå!

KIRBY til lokale valutaer

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KIRBY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Hvor mye er New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) verdt i dag?
Live KIRBY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KIRBY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KIRBY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for New Baby Elephant Houston Zoo?
Markedsverdien for KIRBY er $ 45.16K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KIRBY?
Den sirkulerende forsyningen av KIRBY er 998.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKIRBY ?
KIRBY oppnådde en ATH-pris på 0.01773507 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KIRBY?
KIRBY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KIRBY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KIRBY er -- USD.
Vil KIRBY gå høyere i år?
KIRBY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KIRBY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:21:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.