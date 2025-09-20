New Ancient DNA (REMUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.87% Prisendring (7D) +4.63% Prisendring (7D) +4.63%

New Ancient DNA (REMUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har REMUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REMUS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REMUS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.87% over 24 timer og +4.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

New Ancient DNA (REMUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.47K$ 59.47K $ 59.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.47K$ 59.47K $ 59.47K Opplagsforsyning 420.69T 420.69T 420.69T Total forsyning 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på New Ancient DNA er $ 59.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REMUS er 420.69T, med en total tilgang på 420690000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.47K.