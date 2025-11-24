NeverPay pris i dag

Sanntids NeverPay (NPAY) pris i dag er $ 0.00000797, med en 5.48% endring de siste 24 timene. Nåværende NPAY til USD konverteringssats er $ 0.00000797 per NPAY.

NeverPay rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,966.03, med en sirkulerende forsyning på 998.92M NPAY. I løpet av de siste 24 timene NPAY har den blitt handlet mellom $ 0.00000756(laveste) og $ 0.00000798 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00016098, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000751.

Kortsiktig har NPAY beveget seg +0.95% i løpet av den siste timen og -3.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

NeverPay (NPAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Opplagsforsyning 998.92M 998.92M 998.92M Total forsyning 998,924,104.492979 998,924,104.492979 998,924,104.492979

