Neva (NEVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00044031 24 timer lav $ 0.00045164 24 timer høy All Time High $ 0.0405523 Laveste pris $ 0.00009964 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.88% Prisendring (7D) -7.32%

Neva (NEVA) sanntidsprisen er $0.0004428. I løpet av de siste 24 timene har NEVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00044031 og et toppnivå på $ 0.00045164, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEVA er $ 0.0405523, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009964.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEVA endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.88% over 24 timer og -7.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neva (NEVA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.80K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.28K Opplagsforsyning 62.79M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Neva er $ 27.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEVA er 62.79M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.28K.