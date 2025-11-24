NEUY pris i dag

Sanntids NEUY (NEUY) pris i dag er $ 0.02853021, med en 3.48% endring de siste 24 timene. Nåværende NEUY til USD konverteringssats er $ 0.02853021 per NEUY.

NEUY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,828,216, med en sirkulerende forsyning på 64.08M NEUY. I løpet av de siste 24 timene NEUY har den blitt handlet mellom $ 0.02746693(laveste) og $ 0.02867423 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.51, mens tidenes laveste notering var $ 0.0127721.

Kortsiktig har NEUY beveget seg +1.08% i løpet av den siste timen og -7.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

NEUY (NEUY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Opplagsforsyning 64.08M 64.08M 64.08M Total forsyning 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

