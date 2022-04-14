Neutra Finance (NEU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Neutra Finance (NEU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Neutra Finance (NEU) Informasjon Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters Offisiell nettside: https://neutra.finance/ Teknisk dokument: https://docs.neutra.finance/english/ Kjøp NEU nå!

Neutra Finance (NEU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Neutra Finance (NEU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 87.98K $ 87.98K $ 87.98K Total forsyning: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Sirkulerende forsyning: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 264.90K $ 264.90K $ 264.90K All-time high: $ 3.43 $ 3.43 $ 3.43 All-Time Low: $ 0.01050565 $ 0.01050565 $ 0.01050565 Nåværende pris: $ 0.04437202 $ 0.04437202 $ 0.04437202 Lær mer om Neutra Finance (NEU) pris

Neutra Finance (NEU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Neutra Finance (NEU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEUs tokenomics, kan du utforske NEU tokenets livepris!

