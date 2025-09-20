Dagens Neutra Finance livepris er 0.04492313 USD. Spor prisoppdateringer for NEU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Neutra Finance livepris er 0.04492313 USD. Spor prisoppdateringer for NEU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NEU

NEU Prisinformasjon

NEU teknisk dokument

NEU Offisiell nettside

NEU tokenomics

NEU Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Neutra Finance Logo

Neutra Finance Pris (NEU)

Ikke oppført

1 NEU til USD livepris:

$0.04492313
$0.04492313$0.04492313
-0.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Neutra Finance (NEU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:37:03 (UTC+8)

Neutra Finance (NEU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04469537
$ 0.04469537$ 0.04469537
24 timer lav
$ 0.04518572
$ 0.04518572$ 0.04518572
24 timer høy

$ 0.04469537
$ 0.04469537$ 0.04469537

$ 0.04518572
$ 0.04518572$ 0.04518572

$ 3.43
$ 3.43$ 3.43

$ 0.01050565
$ 0.01050565$ 0.01050565

--

-0.58%

-8.31%

-8.31%

Neutra Finance (NEU) sanntidsprisen er $0.04492313. I løpet av de siste 24 timene har NEU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04469537 og et toppnivå på $ 0.04518572, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEU er $ 3.43, mens den rekordlave prisen er $ 0.01050565.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og -8.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neutra Finance (NEU) Markedsinformasjon

$ 89.07K
$ 89.07K$ 89.07K

--
----

$ 268.19K
$ 268.19K$ 268.19K

1.98M
1.98M 1.98M

5,969,985.51260626
5,969,985.51260626 5,969,985.51260626

Nåværende markedsverdi på Neutra Finance er $ 89.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEU er 1.98M, med en total tilgang på 5969985.51260626. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 268.19K.

Neutra Finance (NEU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Neutra Finance til USD ble $ -0.00026258551623142.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Neutra Finance til USD ble $ -0.0031965053.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Neutra Finance til USD ble $ -0.0119371043.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Neutra Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00026258551623142-0.58%
30 dager$ -0.0031965053-7.11%
60 dager$ -0.0119371043-26.57%
90 dager$ 0--

Hva er Neutra Finance (NEU)

Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Neutra Finance (NEU) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Neutra Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Neutra Finance (NEU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Neutra Finance (NEU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Neutra Finance.

Sjekk Neutra Financeprisprognosen nå!

NEU til lokale valutaer

Neutra Finance (NEU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Neutra Finance (NEU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Neutra Finance (NEU)

Hvor mye er Neutra Finance (NEU) verdt i dag?
Live NEU prisen i USD er 0.04492313 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEU til USD er $ 0.04492313. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Neutra Finance?
Markedsverdien for NEU er $ 89.07K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEU?
Den sirkulerende forsyningen av NEU er 1.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEU ?
NEU oppnådde en ATH-pris på 3.43 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEU?
NEU så en ATL-pris på 0.01050565 USD.
Hva er handelsvolumet til NEU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEU er -- USD.
Vil NEU gå høyere i år?
NEU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:37:03 (UTC+8)

Neutra Finance (NEU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.