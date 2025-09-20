Neutra Finance (NEU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04469537 $ 0.04469537 $ 0.04469537 24 timer lav $ 0.04518572 $ 0.04518572 $ 0.04518572 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04469537$ 0.04469537 $ 0.04469537 24 timer høy $ 0.04518572$ 0.04518572 $ 0.04518572 All Time High $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 Laveste pris $ 0.01050565$ 0.01050565 $ 0.01050565 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.58% Prisendring (7D) -8.31% Prisendring (7D) -8.31%

Neutra Finance (NEU) sanntidsprisen er $0.04492313. I løpet av de siste 24 timene har NEU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04469537 og et toppnivå på $ 0.04518572, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEU er $ 3.43, mens den rekordlave prisen er $ 0.01050565.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og -8.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neutra Finance (NEU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.07K$ 89.07K $ 89.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 268.19K$ 268.19K $ 268.19K Opplagsforsyning 1.98M 1.98M 1.98M Total forsyning 5,969,985.51260626 5,969,985.51260626 5,969,985.51260626

Nåværende markedsverdi på Neutra Finance er $ 89.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEU er 1.98M, med en total tilgang på 5969985.51260626. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 268.19K.