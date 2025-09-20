Neurobro (BRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00255929 $ 0.00255929 $ 0.00255929 24 timer lav $ 0.003039 $ 0.003039 $ 0.003039 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00255929$ 0.00255929 $ 0.00255929 24 timer høy $ 0.003039$ 0.003039 $ 0.003039 All Time High $ 0.04497111$ 0.04497111 $ 0.04497111 Laveste pris $ 0.00142521$ 0.00142521 $ 0.00142521 Prisendring (1H) +2.13% Prisendring (1D) -2.76% Prisendring (7D) -12.62% Prisendring (7D) -12.62%

Neurobro (BRO) sanntidsprisen er $0.00265704. I løpet av de siste 24 timene har BRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00255929 og et toppnivå på $ 0.003039, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRO er $ 0.04497111, mens den rekordlave prisen er $ 0.00142521.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRO endret seg med +2.13% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og -12.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neurobro (BRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Opplagsforsyning 798.69M 798.69M 798.69M Total forsyning 993,024,099.4301221 993,024,099.4301221 993,024,099.4301221

Nåværende markedsverdi på Neurobro er $ 2.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRO er 798.69M, med en total tilgang på 993024099.4301221. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.64M.