Neuralis AI (NEURAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.170775$ 0.170775 $ 0.170775 Laveste pris $ 0.00946734$ 0.00946734 $ 0.00946734 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -14.70% Prisendring (7D) -14.70%

Neuralis AI (NEURAI) sanntidsprisen er $0.02059063. I løpet av de siste 24 timene har NEURAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEURAI er $ 0.170775, mens den rekordlave prisen er $ 0.00946734.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEURAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -14.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neuralis AI (NEURAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.59K$ 20.59K $ 20.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.59K$ 20.59K $ 20.59K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Neuralis AI er $ 20.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEURAI er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.59K.