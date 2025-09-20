Dagens Neuralis AI livepris er 0.02059063 USD. Spor prisoppdateringer for NEURAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEURAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Neuralis AI livepris er 0.02059063 USD. Spor prisoppdateringer for NEURAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEURAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Neuralis AI Logo

Neuralis AI Pris (NEURAI)

Ikke oppført

1 NEURAI til USD livepris:

$0.02059063
0.00%1D
USD
Neuralis AI (NEURAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:41:37 (UTC+8)

Neuralis AI (NEURAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0

$ 0

$ 0.170775
$ 0.170775

$ 0.00946734
$ 0.00946734

--

--

-14.70%

-14.70%

Neuralis AI (NEURAI) sanntidsprisen er $0.02059063. I løpet av de siste 24 timene har NEURAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEURAI er $ 0.170775, mens den rekordlave prisen er $ 0.00946734.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEURAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -14.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neuralis AI (NEURAI) Markedsinformasjon

$ 20.59K
$ 20.59K

--

$ 20.59K
$ 20.59K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Neuralis AI er $ 20.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEURAI er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.59K.

Neuralis AI (NEURAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Neuralis AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Neuralis AI til USD ble $ +0.0024055147.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Neuralis AI til USD ble $ +0.0131396057.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Neuralis AI til USD ble $ +0.010583434588697525.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0024055147+11.68%
60 dager$ +0.0131396057+63.81%
90 dager$ +0.010583434588697525+105.76%

Hva er Neuralis AI (NEURAI)

Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities - Advanced Customization: Train Your AI Agents - Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents - AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

Neuralis AI (NEURAI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Neuralis AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Neuralis AI (NEURAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Neuralis AI (NEURAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Neuralis AI.

Sjekk Neuralis AIprisprognosen nå!

NEURAI til lokale valutaer

Neuralis AI (NEURAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Neuralis AI (NEURAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEURAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Neuralis AI (NEURAI)

Hvor mye er Neuralis AI (NEURAI) verdt i dag?
Live NEURAI prisen i USD er 0.02059063 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEURAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEURAI til USD er $ 0.02059063. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Neuralis AI?
Markedsverdien for NEURAI er $ 20.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEURAI?
Den sirkulerende forsyningen av NEURAI er 1.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEURAI ?
NEURAI oppnådde en ATH-pris på 0.170775 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEURAI?
NEURAI så en ATL-pris på 0.00946734 USD.
Hva er handelsvolumet til NEURAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEURAI er -- USD.
Vil NEURAI gå høyere i år?
NEURAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEURAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:41:37 (UTC+8)

