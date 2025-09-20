Neural3D (SN46) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.08 $ 1.08 $ 1.08 24 timer lav $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 24 timer høy 24 timer lav $ 1.08$ 1.08 $ 1.08 24 timer høy $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 All Time High $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Laveste pris $ 0.641241$ 0.641241 $ 0.641241 Prisendring (1H) -0.41% Prisendring (1D) +6.97% Prisendring (7D) -0.92% Prisendring (7D) -0.92%

Neural3D (SN46) sanntidsprisen er $1.19. I løpet av de siste 24 timene har SN46 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.08 og et toppnivå på $ 1.22, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN46 er $ 2.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.641241.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN46 endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, +6.97% over 24 timer og -0.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neural3D (SN46) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Opplagsforsyning 2.53M 2.53M 2.53M Total forsyning 2,531,202.61937035 2,531,202.61937035 2,531,202.61937035

Nåværende markedsverdi på Neural3D er $ 3.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN46 er 2.53M, med en total tilgang på 2531202.61937035. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.01M.