Neurahub (NEURA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Neurahub (NEURA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Neurahub (NEURA) Informasjon Pushing the boundaries of Generative AI, unlocking its potential for users and teams alike. Offisiell nettside: https://neurahub.app Teknisk dokument: https://smallpdf.com/file#s=b37bb7d7-84b0-4941-81aa-8ad6f3426345 Kjøp NEURA nå!

Neurahub (NEURA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Neurahub (NEURA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 677.50K $ 677.50K $ 677.50K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 83.81M $ 83.81M $ 83.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 808.40K $ 808.40K $ 808.40K All-time high: $ 0.05825 $ 0.05825 $ 0.05825 All-Time Low: $ 0.00619104 $ 0.00619104 $ 0.00619104 Nåværende pris: $ 0.00809761 $ 0.00809761 $ 0.00809761 Lær mer om Neurahub (NEURA) pris

Neurahub (NEURA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Neurahub (NEURA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEURA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEURA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEURAs tokenomics, kan du utforske NEURA tokenets livepris!

NEURA prisforutsigelse Vil du vite hvor NEURA kan være på vei? Vår NEURA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEURA tokenets prisforutsigelse nå!

