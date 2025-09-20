Neurahub (NEURA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00921902 $ 0.00921902 $ 0.00921902 24 timer lav $ 0.00931126 $ 0.00931126 $ 0.00931126 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00921902$ 0.00921902 $ 0.00921902 24 timer høy $ 0.00931126$ 0.00931126 $ 0.00931126 All Time High $ 0.05825$ 0.05825 $ 0.05825 Laveste pris $ 0.00619104$ 0.00619104 $ 0.00619104 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.86% Prisendring (7D) -6.21% Prisendring (7D) -6.21%

Neurahub (NEURA) sanntidsprisen er $0.00923081. I løpet av de siste 24 timene har NEURA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00921902 og et toppnivå på $ 0.00931126, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEURA er $ 0.05825, mens den rekordlave prisen er $ 0.00619104.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEURA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -6.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neurahub (NEURA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 773.62K$ 773.62K $ 773.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 923.08K$ 923.08K $ 923.08K Opplagsforsyning 83.81M 83.81M 83.81M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Neurahub er $ 773.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEURA er 83.81M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 923.08K.