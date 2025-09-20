NetherFi (NFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.091814$ 0.091814 $ 0.091814 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.00% Prisendring (7D) -0.00%

NetherFi (NFI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFI er $ 0.091814, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NetherFi (NFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.57K$ 64.57K $ 64.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.46K$ 95.46K $ 95.46K Opplagsforsyning 270.57M 270.57M 270.57M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NetherFi er $ 64.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFI er 270.57M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.46K.