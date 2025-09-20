Dagens NetherFi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NetherFi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NFI

NFI Prisinformasjon

NFI Offisiell nettside

NFI tokenomics

NFI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

NetherFi Logo

NetherFi Pris (NFI)

Ikke oppført

1 NFI til USD livepris:

$0.00023865
$0.00023865$0.00023865
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
NetherFi (NFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:21:15 (UTC+8)

NetherFi (NFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.091814
$ 0.091814$ 0.091814

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.00%

-0.00%

NetherFi (NFI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFI er $ 0.091814, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NetherFi (NFI) Markedsinformasjon

$ 64.57K
$ 64.57K$ 64.57K

--
----

$ 95.46K
$ 95.46K$ 95.46K

270.57M
270.57M 270.57M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NetherFi er $ 64.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFI er 270.57M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.46K.

NetherFi (NFI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NetherFi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NetherFi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NetherFi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NetherFi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+6.52%
60 dager$ 0+22.44%
90 dager$ 0--

Hva er NetherFi (NFI)

Welcome to NetherFi 📈 Trade with Confidence: Whether you're a seasoned trader or just starting, our platform empowers you to trade spot or engage in leveraged trading of up to 50x. 🌐 Low Transaction Fees: We believe in making your trades go further. Our platform boasts incredibly low transaction fees, ensuring that you retain more of your hard-earned profits. Even for those substantial orders, rest assured that price impact remains minimal. 🛡️ Protection and Stability: Sudden price fluctuations and "scam wicks" are challenges we've tackled head-on. Our innovative pricing mechanism, anchored by Chainlink price feeds, offers protection against liquidation events. Experience stability like never before, ensuring your trades are based on accurate and reliable data. 💰 Rewards for Participation: Your commitment to our platform doesn't go unnoticed. Stake NFI or mint NLP and unlock the potential for protocol fee-sharing rewards. We value your contribution and want you to share in the success you help create.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

NetherFi (NFI) Ressurs

Offisiell nettside

NetherFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NetherFi (NFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NetherFi (NFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NetherFi.

Sjekk NetherFiprisprognosen nå!

NFI til lokale valutaer

NetherFi (NFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NetherFi (NFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NetherFi (NFI)

Hvor mye er NetherFi (NFI) verdt i dag?
Live NFI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NFI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NetherFi?
Markedsverdien for NFI er $ 64.57K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NFI?
Den sirkulerende forsyningen av NFI er 270.57M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNFI ?
NFI oppnådde en ATH-pris på 0.091814 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NFI?
NFI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NFI er -- USD.
Vil NFI gå høyere i år?
NFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:21:15 (UTC+8)

NetherFi (NFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.