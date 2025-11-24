Netflix xStock pris i dag

Sanntids Netflix xStock (NFLXX) pris i dag er $ 1,050.43, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende NFLXX til USD konverteringssats er $ 1,050.43 per NFLXX.

Netflix xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,629,683, med en sirkulerende forsyning på 5.36K NFLXX. I løpet av de siste 24 timene NFLXX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1,754.14, mens tidenes laveste notering var $ 102.82.

Kortsiktig har NFLXX beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Netflix xStock (NFLXX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 225.84M$ 225.84M $ 225.84M Opplagsforsyning 5.36K 5.36K 5.36K Total forsyning 214,999.9966989 214,999.9966989 214,999.9966989

