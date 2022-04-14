Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nest Treasury Vault (NTBILL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nest Treasury Vault (NTBILL) Informasjon Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns. Offisiell nettside: https://app.nest.credit/nest-treasury-vault Kjøp NTBILL nå!

Nest Treasury Vault (NTBILL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nest Treasury Vault (NTBILL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.35M $ 12.35M $ 12.35M Total forsyning: $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M Sirkulerende forsyning: $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.35M $ 12.35M $ 12.35M All-time high: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 All-Time Low: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Nåværende pris: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 Lær mer om Nest Treasury Vault (NTBILL) pris

Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nest Treasury Vault (NTBILL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NTBILL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NTBILL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NTBILLs tokenomics, kan du utforske NTBILL tokenets livepris!

NTBILL prisforutsigelse Vil du vite hvor NTBILL kan være på vei? Vår NTBILL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NTBILL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!