Nest Treasury Vault (NTBILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 24 timer lav $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 24 timer høy 24 timer lav $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 24 timer høy $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 All Time High $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Laveste pris $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +0.15% Prisendring (7D) +0.15%

Nest Treasury Vault (NTBILL) sanntidsprisen er $1.014. I løpet av de siste 24 timene har NTBILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.014 og et toppnivå på $ 1.014, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NTBILL er $ 1.014, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NTBILL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.35M$ 12.35M $ 12.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.35M$ 12.35M $ 12.35M Opplagsforsyning 12.18M 12.18M 12.18M Total forsyning 12,179,324.543234 12,179,324.543234 12,179,324.543234

Nåværende markedsverdi på Nest Treasury Vault er $ 12.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NTBILL er 12.18M, med en total tilgang på 12179324.543234. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.35M.