Dagens Nest Treasury Vault livepris er 1.014 USD. Spor prisoppdateringer for NTBILL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NTBILL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nest Treasury Vault livepris er 1.014 USD. Spor prisoppdateringer for NTBILL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NTBILL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NTBILL

NTBILL Prisinformasjon

NTBILL Offisiell nettside

NTBILL tokenomics

NTBILL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Nest Treasury Vault Logo

Nest Treasury Vault Pris (NTBILL)

Ikke oppført

1 NTBILL til USD livepris:

$1.014
$1.014$1.014
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Nest Treasury Vault (NTBILL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:23:32 (UTC+8)

Nest Treasury Vault (NTBILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.014
$ 1.014$ 1.014
24 timer lav
$ 1.014
$ 1.014$ 1.014
24 timer høy

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

+0.01%

+0.15%

+0.15%

Nest Treasury Vault (NTBILL) sanntidsprisen er $1.014. I løpet av de siste 24 timene har NTBILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.014 og et toppnivå på $ 1.014, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NTBILL er $ 1.014, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NTBILL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Markedsinformasjon

$ 12.35M
$ 12.35M$ 12.35M

--
----

$ 12.35M
$ 12.35M$ 12.35M

12.18M
12.18M 12.18M

12,179,324.543234
12,179,324.543234 12,179,324.543234

Nåværende markedsverdi på Nest Treasury Vault er $ 12.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NTBILL er 12.18M, med en total tilgang på 12179324.543234. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.35M.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nest Treasury Vault til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nest Treasury Vault til USD ble $ +0.0033254130.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nest Treasury Vault til USD ble $ +0.0069586764.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nest Treasury Vault til USD ble $ +0.009872.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.01%
30 dager$ +0.0033254130+0.33%
60 dager$ +0.0069586764+0.69%
90 dager$ +0.009872+0.98%

Hva er Nest Treasury Vault (NTBILL)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nest Treasury Vault (NTBILL) Ressurs

Offisiell nettside

Nest Treasury Vault Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nest Treasury Vault (NTBILL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nest Treasury Vault (NTBILL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nest Treasury Vault.

Sjekk Nest Treasury Vaultprisprognosen nå!

NTBILL til lokale valutaer

Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nest Treasury Vault (NTBILL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NTBILL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nest Treasury Vault (NTBILL)

Hvor mye er Nest Treasury Vault (NTBILL) verdt i dag?
Live NTBILL prisen i USD er 1.014 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NTBILL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NTBILL til USD er $ 1.014. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nest Treasury Vault?
Markedsverdien for NTBILL er $ 12.35M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NTBILL?
Den sirkulerende forsyningen av NTBILL er 12.18M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNTBILL ?
NTBILL oppnådde en ATH-pris på 1.014 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NTBILL?
NTBILL så en ATL-pris på 1.0 USD.
Hva er handelsvolumet til NTBILL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NTBILL er -- USD.
Vil NTBILL gå høyere i år?
NTBILL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NTBILL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:23:32 (UTC+8)

Nest Treasury Vault (NTBILL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.