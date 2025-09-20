Nest Institutional Vault (NINSTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24 timer lav $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 24 timer høy 24 timer lav $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 24 timer høy $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 All Time High $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Laveste pris $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +0.16% Prisendring (7D) +0.16%

Nest Institutional Vault (NINSTO) sanntidsprisen er $1.024. I løpet av de siste 24 timene har NINSTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.023 og et toppnivå på $ 1.024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NINSTO er $ 1.024, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NINSTO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest Institutional Vault (NINSTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Opplagsforsyning 5.94M 5.94M 5.94M Total forsyning 5,940,106.896949 5,940,106.896949 5,940,106.896949

Nåværende markedsverdi på Nest Institutional Vault er $ 6.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NINSTO er 5.94M, med en total tilgang på 5940106.896949. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.08M.