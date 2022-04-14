Nest ETF Vault (NETF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nest ETF Vault (NETF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nest ETF Vault (NETF) Informasjon Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto. Offisiell nettside: https://app.nest.credit/nest-etf-vault Kjøp NETF nå!

Nest ETF Vault (NETF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nest ETF Vault (NETF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.04K Total forsyning: $ 4.00K Sirkulerende forsyning: $ 4.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.04K All-time high: $ 1.009 All-Time Low: $ 1.0 Nåværende pris: $ 1.009 Lær mer om Nest ETF Vault (NETF) pris

Nest ETF Vault (NETF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nest ETF Vault (NETF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NETF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NETF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NETFs tokenomics, kan du utforske NETF tokenets livepris!

NETF prisforutsigelse Vil du vite hvor NETF kan være på vei? Vår NETF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NETF tokenets prisforutsigelse nå!

