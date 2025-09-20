Dagens Nest ETF Vault livepris er 1.009 USD. Spor prisoppdateringer for NETF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NETF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nest ETF Vault livepris er 1.009 USD. Spor prisoppdateringer for NETF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NETF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nest ETF Vault Pris (NETF)

Ikke oppført

1 NETF til USD livepris:

$1.009
$1.009$1.009
0.00%1D
Nest ETF Vault (NETF) Live prisdiagram
Nest ETF Vault (NETF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24 timer lav
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24 timer høy

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

+0.09%

+0.09%

Nest ETF Vault (NETF) sanntidsprisen er $1.009. I løpet av de siste 24 timene har NETF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.009 og et toppnivå på $ 1.009, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NETF er $ 1.009, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NETF endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest ETF Vault (NETF) Markedsinformasjon

$ 4.05K
$ 4.05K$ 4.05K

--
----

$ 4.05K
$ 4.05K$ 4.05K

4.02K
4.02K 4.02K

4,017.914532
4,017.914532 4,017.914532

Nåværende markedsverdi på Nest ETF Vault er $ 4.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NETF er 4.02K, med en total tilgang på 4017.914532. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.05K.

Nest ETF Vault (NETF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nest ETF Vault til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nest ETF Vault til USD ble $ +0.0021186982.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nest ETF Vault til USD ble $ +0.0088316761.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nest ETF Vault til USD ble $ +0.008877.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ +0.0021186982+0.21%
60 dager$ +0.0088316761+0.88%
90 dager$ +0.008877+0.89%

Hva er Nest ETF Vault (NETF)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nest ETF Vault (NETF) Ressurs

Offisiell nettside

Nest ETF Vault Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nest ETF Vault (NETF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nest ETF Vault (NETF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nest ETF Vault.

Sjekk Nest ETF Vaultprisprognosen nå!

NETF til lokale valutaer

Nest ETF Vault (NETF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nest ETF Vault (NETF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NETF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nest ETF Vault (NETF)

Hvor mye er Nest ETF Vault (NETF) verdt i dag?
Live NETF prisen i USD er 1.009 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NETF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NETF til USD er $ 1.009. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nest ETF Vault?
Markedsverdien for NETF er $ 4.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NETF?
Den sirkulerende forsyningen av NETF er 4.02K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNETF ?
NETF oppnådde en ATH-pris på 1.009 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NETF?
NETF så en ATL-pris på 1.0 USD.
Hva er handelsvolumet til NETF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NETF er -- USD.
Vil NETF gå høyere i år?
NETF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NETF prisprognosen for en mer grundig analyse.
