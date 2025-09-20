Nest ETF Vault (NETF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24 timer lav $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24 timer høy 24 timer lav $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 24 timer høy $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 All Time High $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Laveste pris $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +0.09% Prisendring (7D) +0.09%

Nest ETF Vault (NETF) sanntidsprisen er $1.009. I løpet av de siste 24 timene har NETF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.009 og et toppnivå på $ 1.009, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NETF er $ 1.009, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NETF endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest ETF Vault (NETF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.05K$ 4.05K $ 4.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.05K$ 4.05K $ 4.05K Opplagsforsyning 4.02K 4.02K 4.02K Total forsyning 4,017.914532 4,017.914532 4,017.914532

Nåværende markedsverdi på Nest ETF Vault er $ 4.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NETF er 4.02K, med en total tilgang på 4017.914532. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.05K.