Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nest Credit Vault (NCREDIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nest Credit Vault (NCREDIT) Informasjon Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nCREDIT is a diversified earn strategy combining institutional-grade public and private credit from leading global managers and innovative onchain platforms. It blends senior secured loans, trade finance, basis trading, and short-term debt to deliver stable, high-quality yield across market conditions. Designed for resilient income, nCREDIT gives everyday capital access to the strategies once reserved for institutions. Offisiell nettside: https://app.nest.credit/nest-credit-vault Kjøp NCREDIT nå!

Nest Credit Vault (NCREDIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nest Credit Vault (NCREDIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 690.04K $ 690.04K $ 690.04K Total forsyning: $ 678.56K $ 678.56K $ 678.56K Sirkulerende forsyning: $ 678.03K $ 678.03K $ 678.03K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 690.59K $ 690.59K $ 690.59K All-time high: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 All-Time Low: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Nåværende pris: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Lær mer om Nest Credit Vault (NCREDIT) pris

Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nest Credit Vault (NCREDIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NCREDIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NCREDIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NCREDITs tokenomics, kan du utforske NCREDIT tokenets livepris!

