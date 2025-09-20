Nest Credit Vault (NCREDIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 24 timer lav $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24 timer høy 24 timer lav $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 24 timer høy $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 All Time High $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Laveste pris $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) +0.23% Prisendring (7D) +0.23%

Nest Credit Vault (NCREDIT) sanntidsprisen er $1.017. I løpet av de siste 24 timene har NCREDIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.016 og et toppnivå på $ 1.017, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NCREDIT er $ 1.017, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NCREDIT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og +0.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 689.19K$ 689.19K $ 689.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 689.19K$ 689.19K $ 689.19K Opplagsforsyning 678.01K 678.01K 678.01K Total forsyning 678,005.125552 678,005.125552 678,005.125552

Nåværende markedsverdi på Nest Credit Vault er $ 689.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NCREDIT er 678.01K, med en total tilgang på 678005.125552. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 689.19K.