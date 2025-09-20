Nest BTC Vault (NBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Laveste pris $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Nest BTC Vault (NBTC) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har NBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NBTC er $ 1.0, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NBTC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest BTC Vault (NBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 5.291e-05 5.291e-05 5.291e-05

Nåværende markedsverdi på Nest BTC Vault er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NBTC er 0.00, med en total tilgang på 5.291e-05. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.