Nest Basis Vault (NBASIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.03 24 timer lav $ 1.03 24 timer høy All Time High $ 1.03 Laveste pris $ 1.0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) +0.32%

Nest Basis Vault (NBASIS) sanntidsprisen er $1.03. I løpet av de siste 24 timene har NBASIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.03 og et toppnivå på $ 1.03, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NBASIS er $ 1.03, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NBASIS endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +0.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest Basis Vault (NBASIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.42M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.42M Opplagsforsyning 23.71M Total forsyning 23,714,167.593638

Nåværende markedsverdi på Nest Basis Vault er $ 24.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NBASIS er 23.71M, med en total tilgang på 23714167.593638. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.42M.