Dagens Nest Basis Vault livepris er 1.03 USD. Spor prisoppdateringer for NBASIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NBASIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nest Basis Vault livepris er 1.03 USD. Spor prisoppdateringer for NBASIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NBASIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NBASIS

NBASIS Prisinformasjon

NBASIS Offisiell nettside

NBASIS tokenomics

NBASIS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Nest Basis Vault Logo

Nest Basis Vault Pris (NBASIS)

Ikke oppført

1 NBASIS til USD livepris:

$1.03
$1.03$1.03
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Nest Basis Vault (NBASIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:23:24 (UTC+8)

Nest Basis Vault (NBASIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.03
$ 1.03$ 1.03
24 timer lav
$ 1.03
$ 1.03$ 1.03
24 timer høy

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

+0.03%

+0.32%

+0.32%

Nest Basis Vault (NBASIS) sanntidsprisen er $1.03. I løpet av de siste 24 timene har NBASIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.03 og et toppnivå på $ 1.03, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NBASIS er $ 1.03, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NBASIS endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +0.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest Basis Vault (NBASIS) Markedsinformasjon

$ 24.42M
$ 24.42M$ 24.42M

--
----

$ 24.42M
$ 24.42M$ 24.42M

23.71M
23.71M 23.71M

23,714,167.593638
23,714,167.593638 23,714,167.593638

Nåværende markedsverdi på Nest Basis Vault er $ 24.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NBASIS er 23.71M, med en total tilgang på 23714167.593638. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.42M.

Nest Basis Vault (NBASIS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nest Basis Vault til USD ble $ +0.000266.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nest Basis Vault til USD ble $ +0.0102164670.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nest Basis Vault til USD ble $ +0.0223732480.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nest Basis Vault til USD ble $ +0.026553.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000266+0.03%
30 dager$ +0.0102164670+0.99%
60 dager$ +0.0223732480+2.17%
90 dager$ +0.026553+2.65%

Hva er Nest Basis Vault (NBASIS)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBASIS is a delta-neutral capital preservation strategy composed of basis trading by Superstate and Midas.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nest Basis Vault (NBASIS) Ressurs

Offisiell nettside

Nest Basis Vault Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nest Basis Vault (NBASIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nest Basis Vault (NBASIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nest Basis Vault.

Sjekk Nest Basis Vaultprisprognosen nå!

NBASIS til lokale valutaer

Nest Basis Vault (NBASIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nest Basis Vault (NBASIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NBASIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nest Basis Vault (NBASIS)

Hvor mye er Nest Basis Vault (NBASIS) verdt i dag?
Live NBASIS prisen i USD er 1.03 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NBASIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NBASIS til USD er $ 1.03. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nest Basis Vault?
Markedsverdien for NBASIS er $ 24.42M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NBASIS?
Den sirkulerende forsyningen av NBASIS er 23.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNBASIS ?
NBASIS oppnådde en ATH-pris på 1.03 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NBASIS?
NBASIS så en ATL-pris på 1.0 USD.
Hva er handelsvolumet til NBASIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NBASIS er -- USD.
Vil NBASIS gå høyere i år?
NBASIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NBASIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:23:24 (UTC+8)

Nest Basis Vault (NBASIS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.