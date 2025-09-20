Nest Alpha Vault (NALPHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 24 timer lav $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24 timer høy 24 timer lav $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 24 timer høy $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 All Time High $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Laveste pris $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) +0.23% Prisendring (7D) +0.23%

Nest Alpha Vault (NALPHA) sanntidsprisen er $1.023. I løpet av de siste 24 timene har NALPHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.022 og et toppnivå på $ 1.023, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NALPHA er $ 1.023, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NALPHA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +0.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Opplagsforsyning 6.26M 6.26M 6.26M Total forsyning 6,258,267.402501 6,258,267.402501 6,258,267.402501

Nåværende markedsverdi på Nest Alpha Vault er $ 6.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NALPHA er 6.26M, med en total tilgang på 6258267.402501. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.40M.