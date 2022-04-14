NerveFlux (NERVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NerveFlux (NERVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NerveFlux (NERVE) Informasjon The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Offisiell nettside: https://nerveflux.io/ Kjøp NERVE nå!

NerveFlux (NERVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NerveFlux (NERVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.95K $ 17.95K $ 17.95K Total forsyning: $ 184.57M $ 184.57M $ 184.57M Sirkulerende forsyning: $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.17K $ 75.17K $ 75.17K All-time high: $ 0.02920145 $ 0.02920145 $ 0.02920145 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00040728 $ 0.00040728 $ 0.00040728 Lær mer om NerveFlux (NERVE) pris

NerveFlux (NERVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NerveFlux (NERVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NERVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NERVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NERVEs tokenomics, kan du utforske NERVE tokenets livepris!

NERVE prisforutsigelse Vil du vite hvor NERVE kan være på vei? Vår NERVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NERVE tokenets prisforutsigelse nå!

