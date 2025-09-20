NerveFlux (NERVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02920145 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +4.49%

NerveFlux (NERVE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NERVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NERVE er $ 0.02920145, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NERVE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NerveFlux (NERVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.43K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.80K Opplagsforsyning 44.08M Total forsyning 184,568,500.0

Nåværende markedsverdi på NerveFlux er $ 16.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NERVE er 44.08M, med en total tilgang på 184568500.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.80K.