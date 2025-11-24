Nereus pris i dag

Sanntids Nereus (NRS) pris i dag er $ 0.124746, med en 1.74% endring de siste 24 timene. Nåværende NRS til USD konverteringssats er $ 0.124746 per NRS.

Nereus rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,865,595, med en sirkulerende forsyning på 39.01M NRS. I løpet av de siste 24 timene NRS har den blitt handlet mellom $ 0.123776(laveste) og $ 0.127005 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.687331, mens tidenes laveste notering var $ 0.088159.

Kortsiktig har NRS beveget seg -0.31% i løpet av den siste timen og -3.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nereus (NRS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 124.74M$ 124.74M $ 124.74M Opplagsforsyning 39.01M 39.01M 39.01M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

