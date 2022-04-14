NerdyDude (NERDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NerdyDude (NERDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NerdyDude (NERDY) Informasjon NerdyDude ($Nerdy) was created on December 22 by a group of nerds who were tired of uninspired projects in the crypto world. We wanted to build something that truly stands out - something that speaks to the heart of nerd culture while showcasing breathtaking creativity. With NerdyDude, we've crafted a project that blends humor, innovation, and incredible artwork into a coin that every Nerd can relate to. Offisiell nettside: https://onenerdydude.com/

NerdyDude (NERDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NerdyDude (NERDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.35K $ 19.35K $ 19.35K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.35K $ 19.35K $ 19.35K All-time high: $ 0.00137807 $ 0.00137807 $ 0.00137807 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NerdyDude (NERDY) pris

NerdyDude (NERDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NerdyDude (NERDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NERDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NERDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NERDYs tokenomics, kan du utforske NERDY tokenets livepris!

NERDY prisforutsigelse Vil du vite hvor NERDY kan være på vei? Vår NERDY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NERDY tokenets prisforutsigelse nå!

