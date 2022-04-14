Neptune (NEPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Neptune (NEPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Neptune (NEPT) Informasjon Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.

Neptune (NEPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Neptune (NEPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 291.46K Total forsyning: $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.64M All-time high: $ 0.404177 All-Time Low: $ 0.069366 Nåværende pris: $ 0.082056

Neptune (NEPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Neptune (NEPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEPTs tokenomics, kan du utforske NEPT tokenets livepris!

NEPT prisforutsigelse Vil du vite hvor NEPT kan være på vei? Vår NEPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEPT tokenets prisforutsigelse nå!

