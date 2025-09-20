Neptune (NEPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.084131 24 timer lav $ 0.090172 24 timer høy All Time High $ 0.404177 Laveste pris $ 0.069366 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -4.98% Prisendring (7D) -4.77%

Neptune (NEPT) sanntidsprisen er $0.085128. I løpet av de siste 24 timene har NEPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.084131 og et toppnivå på $ 0.090172, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEPT er $ 0.404177, mens den rekordlave prisen er $ 0.069366.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEPT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -4.98% over 24 timer og -4.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neptune (NEPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 303.19K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.71M Opplagsforsyning 3.55M Total forsyning 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Neptune er $ 303.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEPT er 3.55M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.71M.