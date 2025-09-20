Dagens Neptune livepris er 0.085128 USD. Spor prisoppdateringer for NEPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Neptune livepris er 0.085128 USD. Spor prisoppdateringer for NEPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NEPT

NEPT Prisinformasjon

NEPT Offisiell nettside

NEPT tokenomics

NEPT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Neptune Logo

Neptune Pris (NEPT)

Ikke oppført

1 NEPT til USD livepris:

$0.085128
$0.085128$0.085128
-4.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Neptune (NEPT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:15:54 (UTC+8)

Neptune (NEPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.084131
$ 0.084131$ 0.084131
24 timer lav
$ 0.090172
$ 0.090172$ 0.090172
24 timer høy

$ 0.084131
$ 0.084131$ 0.084131

$ 0.090172
$ 0.090172$ 0.090172

$ 0.404177
$ 0.404177$ 0.404177

$ 0.069366
$ 0.069366$ 0.069366

-0.00%

-4.98%

-4.77%

-4.77%

Neptune (NEPT) sanntidsprisen er $0.085128. I løpet av de siste 24 timene har NEPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.084131 og et toppnivå på $ 0.090172, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEPT er $ 0.404177, mens den rekordlave prisen er $ 0.069366.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEPT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -4.98% over 24 timer og -4.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neptune (NEPT) Markedsinformasjon

$ 303.19K
$ 303.19K$ 303.19K

--
----

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

3.55M
3.55M 3.55M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Neptune er $ 303.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEPT er 3.55M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.71M.

Neptune (NEPT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Neptune til USD ble $ -0.00446185369869721.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Neptune til USD ble $ -0.0019419143.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Neptune til USD ble $ -0.0113656946.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Neptune til USD ble $ -0.02183698775323497.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00446185369869721-4.98%
30 dager$ -0.0019419143-2.28%
60 dager$ -0.0113656946-13.35%
90 dager$ -0.02183698775323497-20.41%

Hva er Neptune (NEPT)

Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Neptune (NEPT) Ressurs

Offisiell nettside

Neptune Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Neptune (NEPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Neptune (NEPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Neptune.

Sjekk Neptuneprisprognosen nå!

NEPT til lokale valutaer

Neptune (NEPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Neptune (NEPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Neptune (NEPT)

Hvor mye er Neptune (NEPT) verdt i dag?
Live NEPT prisen i USD er 0.085128 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEPT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEPT til USD er $ 0.085128. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Neptune?
Markedsverdien for NEPT er $ 303.19K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEPT?
Den sirkulerende forsyningen av NEPT er 3.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEPT ?
NEPT oppnådde en ATH-pris på 0.404177 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEPT?
NEPT så en ATL-pris på 0.069366 USD.
Hva er handelsvolumet til NEPT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEPT er -- USD.
Vil NEPT gå høyere i år?
NEPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEPT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:15:54 (UTC+8)

Neptune (NEPT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.