Neos Credits (NCR) Informasjon Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It's one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone's life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. Offisiell nettside: https://neos.com/

Neos Credits (NCR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Neos Credits (NCR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 40.65M $ 40.65M $ 40.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M All-time high: $ 9.42 $ 9.42 $ 9.42 All-Time Low: $ 0.02018704 $ 0.02018704 $ 0.02018704 Nåværende pris: $ 0.03365179 $ 0.03365179 $ 0.03365179 Lær mer om Neos Credits (NCR) pris

Neos Credits (NCR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Neos Credits (NCR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NCR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NCR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NCRs tokenomics, kan du utforske NCR tokenets livepris!

NCR prisforutsigelse Vil du vite hvor NCR kan være på vei? Vår NCR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NCR tokenets prisforutsigelse nå!

