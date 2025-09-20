Neos Credits (NCR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.03406555 24 timer høy $ 0.0345544 All Time High $ 9.42 Laveste pris $ 0.02018704 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.37% Prisendring (7D) -2.10%

Neos Credits (NCR) sanntidsprisen er $0.03411508. I løpet av de siste 24 timene har NCR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03406555 og et toppnivå på $ 0.0345544, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NCR er $ 9.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.02018704.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NCR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og -2.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neos Credits (NCR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.39M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.71M Opplagsforsyning 40.65M Total forsyning 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Neos Credits er $ 1.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NCR er 40.65M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.71M.