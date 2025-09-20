Dagens Neos Credits livepris er 0.03411508 USD. Spor prisoppdateringer for NCR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NCR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Neos Credits livepris er 0.03411508 USD. Spor prisoppdateringer for NCR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NCR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Neos Credits Pris (NCR)

1 NCR til USD livepris:

$0.03411508
$0.03411508
-0.30%1D
Neos Credits (NCR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:35:58 (UTC+8)

Neos Credits (NCR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03406555
24 timer lav
$ 0.0345544
24 timer høy

$ 0.03406555
$ 0.0345544
$ 9.42
$ 0.02018704
--

-0.37%

-2.10%

-2.10%

Neos Credits (NCR) sanntidsprisen er $0.03411508. I løpet av de siste 24 timene har NCR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03406555 og et toppnivå på $ 0.0345544, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NCR er $ 9.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.02018704.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NCR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og -2.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neos Credits (NCR) Markedsinformasjon

$ 1.39M
--
$ 1.71M
40.65M
50,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Neos Credits er $ 1.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NCR er 40.65M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.71M.

Neos Credits (NCR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Neos Credits til USD ble $ -0.00012837710669605.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Neos Credits til USD ble $ -0.0006170701.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Neos Credits til USD ble $ -0.0004583463.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Neos Credits til USD ble $ -0.00615843918034347.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00012837710669605-0.37%
30 dager$ -0.0006170701-1.80%
60 dager$ -0.0004583463-1.34%
90 dager$ -0.00615843918034347-15.29%

Hva er Neos Credits (NCR)

Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Neos Credits (NCR) Ressurs

Offisiell nettside

Neos Credits Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Neos Credits (NCR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Neos Credits (NCR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Neos Credits.

Sjekk Neos Creditsprisprognosen nå!

NCR til lokale valutaer

Neos Credits (NCR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Neos Credits (NCR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NCR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Neos Credits (NCR)

Hvor mye er Neos Credits (NCR) verdt i dag?
Live NCR prisen i USD er 0.03411508 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NCR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NCR til USD er $ 0.03411508. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Neos Credits?
Markedsverdien for NCR er $ 1.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NCR?
Den sirkulerende forsyningen av NCR er 40.65M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNCR ?
NCR oppnådde en ATH-pris på 9.42 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NCR?
NCR så en ATL-pris på 0.02018704 USD.
Hva er handelsvolumet til NCR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NCR er -- USD.
Vil NCR gå høyere i år?
NCR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NCR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:35:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.