Neonet AI pris i dag

Sanntids Neonet AI (NEONET) pris i dag er $ 0.00000802, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende NEONET til USD konverteringssats er $ 0.00000802 per NEONET.

Neonet AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,021.33, med en sirkulerende forsyning på 1.00B NEONET. I løpet av de siste 24 timene NEONET har den blitt handlet mellom $ 0.00000802(laveste) og $ 0.00000802 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00153661, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000789.

Kortsiktig har NEONET beveget seg -- i løpet av den siste timen og -31.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Neonet AI (NEONET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Neonet AI er $ 8.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEONET er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.02K.