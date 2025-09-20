Dagens Nemesis Downfall livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nemesis Downfall livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nemesis Downfall Logo

Nemesis Downfall Pris (ND)

Ikke oppført

1 ND til USD livepris:

--
----
-1.30%1D
mexc
USD
Nemesis Downfall (ND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:41:00 (UTC+8)

Nemesis Downfall (ND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.35%

-6.47%

-6.47%

Nemesis Downfall (ND) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ND er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ND endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og -6.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nemesis Downfall (ND) Markedsinformasjon

$ 5.63K
$ 5.63K$ 5.63K

--
----

$ 6.36K
$ 6.36K$ 6.36K

17.08B
17.08B 17.08B

19,304,167,310.0
19,304,167,310.0 19,304,167,310.0

Nåværende markedsverdi på Nemesis Downfall er $ 5.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ND er 17.08B, med en total tilgang på 19304167310.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.36K.

Nemesis Downfall (ND) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nemesis Downfall til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nemesis Downfall til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nemesis Downfall til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nemesis Downfall til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.35%
30 dager$ 0-53.82%
60 dager$ 0-61.60%
90 dager$ 0--

Hva er Nemesis Downfall (ND)

Nemesis Downfall is a play-to-earn, multiplayer, first person shooter video game that offers modern gameplay and uses blockchain as a tool to facilitate in-game economy.

Nemesis Downfall (ND) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Nemesis Downfall Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nemesis Downfall (ND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nemesis Downfall (ND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nemesis Downfall.

Sjekk Nemesis Downfallprisprognosen nå!

ND til lokale valutaer

Nemesis Downfall (ND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nemesis Downfall (ND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ND tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nemesis Downfall (ND)

Hvor mye er Nemesis Downfall (ND) verdt i dag?
Live ND prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ND til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nemesis Downfall?
Markedsverdien for ND er $ 5.63K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ND?
Den sirkulerende forsyningen av ND er 17.08B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forND ?
ND oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ND?
ND så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ND er -- USD.
Vil ND gå høyere i år?
ND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:41:00 (UTC+8)

