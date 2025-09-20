Nemesis Downfall (ND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.35% Prisendring (7D) -6.47% Prisendring (7D) -6.47%

Nemesis Downfall (ND) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ND er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ND endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og -6.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nemesis Downfall (ND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.63K$ 5.63K $ 5.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.36K$ 6.36K $ 6.36K Opplagsforsyning 17.08B 17.08B 17.08B Total forsyning 19,304,167,310.0 19,304,167,310.0 19,304,167,310.0

Nåværende markedsverdi på Nemesis Downfall er $ 5.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ND er 17.08B, med en total tilgang på 19304167310.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.36K.