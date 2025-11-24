NEMA Pris (NEMA)
Sanntids NEMA (NEMA) pris i dag er $ 0.00016851, med en 1.04% endring de siste 24 timene. Nåværende NEMA til USD konverteringssats er $ 0.00016851 per NEMA.
NEMA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 158,756, med en sirkulerende forsyning på 942.09M NEMA. I løpet av de siste 24 timene NEMA har den blitt handlet mellom $ 0.00016851(laveste) og $ 0.00017029 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00195976, mens tidenes laveste notering var $ 0.00011193.
Kortsiktig har NEMA beveget seg -0.71% i løpet av den siste timen og -41.72% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
Nåværende markedsverdi på NEMA er $ 158.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEMA er 942.09M, med en total tilgang på 992547415.683498. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 167.26K.
-0.71%
-1.03%
-41.72%
-41.72%
I løpet av i dag er prisendringen på NEMA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NEMA til USD ble $ -0.0000118125.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NEMA til USD ble $ -0.0000557739.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NEMA til USD ble $ -0.0009071208149310128.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-1.03%
|30 dager
|$ -0.0000118125
|-7.00%
|60 dager
|$ -0.0000557739
|-33.09%
|90 dager
|$ -0.0009071208149310128
|-84.33%
I 2040 kan prisen på NEMA potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
