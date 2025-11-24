NEMA pris i dag

Sanntids NEMA (NEMA) pris i dag er $ 0.00016851, med en 1.04% endring de siste 24 timene. Nåværende NEMA til USD konverteringssats er $ 0.00016851 per NEMA.

NEMA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 158,756, med en sirkulerende forsyning på 942.09M NEMA. I løpet av de siste 24 timene NEMA har den blitt handlet mellom $ 0.00016851(laveste) og $ 0.00017029 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00195976, mens tidenes laveste notering var $ 0.00011193.

Kortsiktig har NEMA beveget seg -0.71% i løpet av den siste timen og -41.72% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

NEMA (NEMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 158.76K$ 158.76K $ 158.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 167.26K$ 167.26K $ 167.26K Opplagsforsyning 942.09M 942.09M 942.09M Total forsyning 992,547,415.683498 992,547,415.683498 992,547,415.683498

Nåværende markedsverdi på NEMA er $ 158.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEMA er 942.09M, med en total tilgang på 992547415.683498. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 167.26K.