Nelore Coin (NLC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00130503 24 timer høy $ 0.00143555 All Time High $ 0.01680567 Laveste pris $ 0.00012323 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) +7.01% Prisendring (7D) +15.19%

Nelore Coin (NLC) sanntidsprisen er $0.00143299. I løpet av de siste 24 timene har NLC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00130503 og et toppnivå på $ 0.00143555, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NLC er $ 0.01680567, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012323.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NLC endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, +7.01% over 24 timer og +15.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nelore Coin (NLC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 466.46K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 534.08K Opplagsforsyning 325.51M Total forsyning 372,701,468.0

Nåværende markedsverdi på Nelore Coin er $ 466.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NLC er 325.51M, med en total tilgang på 372701468.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 534.08K.