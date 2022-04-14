Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Informasjon Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Offisiell nettside: https://nekodex.org/ Teknisk dokument: https://docs.nekodex.org/ Kjøp ((=ↀΩↀ=)) nå!

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Total forsyning: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Sirkulerende forsyning: $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M All-time high: $ 0.00449354 $ 0.00449354 $ 0.00449354 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00065944 $ 0.00065944 $ 0.00065944 Lær mer om Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) pris

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ((=ↀΩↀ=)) tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ((=ↀΩↀ=)) tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ((=ↀΩↀ=))s tokenomics, kan du utforske ((=ↀΩↀ=)) tokenets livepris!

((=ↀΩↀ=)) prisforutsigelse Vil du vite hvor ((=ↀΩↀ=)) kan være på vei? Vår ((=ↀΩↀ=)) prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ((=ↀΩↀ=)) tokenets prisforutsigelse nå!

