Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00072236 $ 0.00072236 $ 0.00072236 24 timer lav $ 0.00078951 $ 0.00078951 $ 0.00078951 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00072236$ 0.00072236 $ 0.00072236 24 timer høy $ 0.00078951$ 0.00078951 $ 0.00078951 All Time High $ 0.00449354$ 0.00449354 $ 0.00449354 Laveste pris $ 0.00050401$ 0.00050401 $ 0.00050401 Prisendring (1H) +1.06% Prisendring (1D) -3.80% Prisendring (7D) -1.39% Prisendring (7D) -1.39%

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) sanntidsprisen er $0.0007547. I løpet av de siste 24 timene har ((=ↀΩↀ=)) blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00072236 og et toppnivå på $ 0.00078951, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ((=ↀΩↀ=)) er $ 0.00449354, mens den rekordlave prisen er $ 0.00050401.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ((=ↀΩↀ=)) endret seg med +1.06% i løpet av den siste timen, -3.80% over 24 timer og -1.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Opplagsforsyning 1.85B 1.85B 1.85B Total forsyning 2,700,000,000.0 2,700,000,000.0 2,700,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nekocoin er $ 1.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ((=ↀΩↀ=)) er 1.85B, med en total tilgang på 2700000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.04M.